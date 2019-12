Montesanto, disastro rifiuti: qualcuno ha lasciato un intero arredamento in strada (VIDEO)

Emergenza rifiuti in via Canalone all'Olivella, quartiere Montesanto. Come evidenziato dal video pubblicato dalla Consigliera della II Municipalità Bianca Verde, qualcuno ha abbandonato, durante la notte e senza scrupoli, un intero arredamento di cui disfarsi in strada, tra i gradoni. "E' vergognoso", spiega la consigliera Verde. "Bisogna immediatamente installare le telecamere perché in quel punto molti cosiddetti 'svuotacantine' lasciano di tutto. Invito i cittadini del posto a fare foto e a denunciare".

Della vicenda è stato informato il consigliere comunale Francesco Vernetti.