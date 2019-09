Sequestrata discarica abusiva: il terreno ha assorbito i liquami

I carabinieri forestali della stazione di Marigliano insieme a personale della polizia locale hanno posto sotto sequestro un area sterrata di proprietà comunale. In una porzione del terreno di circa 400 metri quadri, i militari hanno rinvenuto rifiuti di vario genere: sfridi di demolizione edile, guaine bituminose, rifiuti solidi urbani e lastre di amianto la cui frantumazione diffonde nell’aria particelle altamente cancerogene. I percolati dei rifiuti erano già stati parzialmente assorbiti dal terreno. Alcuni residui carbonizzati erano stati posizionati su un ponte che attraversa i regi lagni. L’area, ormai una discarica abusiva, è stata sequestrata. In corso i rilievi per verificare la percentuale di inquinanti rilasciata nell'ambiente.