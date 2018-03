Rifiuti speciali sversati ed interrati nel Parco Nazionale del Vesuvio: la scoperta

In via alveo di Pollena Trocchia, una stradina che conduce al Monte Somma, area che ricade nel Parco Nazionale del Vesuvio, i Carabinieri forestali della Stazione Parco di San Sebastiano al Vesuvio hanno accertato che su un’area di circa 20.000 mq., di proprietà di una ditta di Casalnuovo di Napoli, erano stati scaricati e interrati rifiuti speciali vari.



La scoperta a partire dalla constatazione che sulla strada che conduce al posto, solitamente poco frequentata, c’erano i segni di pneumatici di mezzi di trasporto di grosse dimensioni, circostanza che ha indotto i militari a effettuare un sopralluogo.



Da una prima verifica è emerso lo sversamento illegale e l’interramento di una ingente quantità di inerti da demolizioni e materiali fangosi.



L’intera area è stata sequestrata in attesa di caratterizzazione da parte dell’Arpac. E’ al vaglio degli inquirenti la posizione dell’amministratore 44enne.