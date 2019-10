Scarica rifiuti ingombranti alle Fontanelle: scoperto e multato

Nel rione Sanità, personale della Unità operativa Stella della polizia municipale ha eseguito controlli per contrastare gli illeciti ambientali. In seguito a una segnalazione gli agenti sono riusciti a rintracciare il conducente di un furgone mentre depositava materiali ingombranti nella zona delle Fontanelle, importante polo turistico e di interesse culturale.

Al trasgressore, che utilizzava per lo sversamento un veicolo non sottoposto a revisione, privo di assicurazione e senza essere in possesso della carta di circolazione, sono stati elevati verbali per le infrazioni al Codice della Strada e per l'illecito smaltimento dei rifiuti con relativo sequestro del veicolo utilizzato.