"Preoccupati per gli ex sottopassi del corso Umberto: i turisti fanno i selfie tra i rifiuti"

"Gli ex sottopassi del corso Umberto, a pochi metri da piazza Garibaldi, sono paragonabili ad una discarica a cielo aperto": così Enrico Cella Presidente, dell'associazione "Vivere il Quartiere".

Secondo l'associazione il fatto che i rifiuti non vengano rimossi preoccupa i titolati degli esercizi commerciali in zona ed i residenti.

"Corso Umbero è delle più importanti strade dello shopping della città: vi sono tantissimi negozi, alberghi e nelle vicinanze la Stazione Centrale di Napoli, non può essere abbandonata al degrado – spiega Cella – La presenza di turisti è continua, ed è umiliante vedere queste persone fotografare i cumuli di spazzatura, che fanno il giro del mondo". "Perché tanto abbandono? - conclude - Chi dovrebbe controllare? Perché la spazzatura non viene rimossa? All'assessore competente è al sindaco si chiede di intervenire".