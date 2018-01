Discarica abusiva nel Parco dei Monti Lattari

Depositi di rifiuti speciali ed una discarica abusiva di materiali pericolosi e non. È quanto, in due distinti interventi, la guardia di finanza napoletana ha messo sotto sequestro.

Le fiamme gialle sono intervenute innanzitutto nel comune di Striano. Lì hanno individuato un capannone dove erano stoccate balle di rifiuti: si trattava di pellami, stracci di indumenti, calzature e borse per un peso complessivo di oltre 278 tonnellate. Il materiale era ammassato nei depositi senza autorizzazione o certificazione di prevenzione incendi. Denunciate tre persone.

L'altro intervento è avvenuto nel Parco regionale dei Monti Lattari, dove – in un fondo agricolo di oltre 18.600 mq – erano state sversate oltre 250 tonnellate di rifiuti speciali e non. Si trattava di amianto in tubi e lastre, e parti di veicoli.