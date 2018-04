Rifiuti, de Magistris: "Nessuna emergenza. Cumuli via entro il weekend"

"Nessuna emergenza rifiuti. Ci sono sicuramente situazione di criticità, come in altri settori, ma entro il weekend i cumuli comparsi in alcune zone della città saranno rimossi". Luigi de Magistris, a margine dell'incontro organizzato a Napoli per commemorare Angelo Vassallo, sindaco di Pollica ucciso da ugnoti nel 2010, scaccia i fantasmi di una nuova crisi dell'immondizia, tornata a farsi largo dopo che dalle periferie napoletane (Pianura e Soccavo i prima fila) erano arrivate le segnalazioni della mancata raccolta e, quindi, della formazione di cumuli di rifiuti in strada.

"La manitenzione del termovalorizzatore - spiega il sindaco di Napoli, rispondendo alla domanda del giornalista di Napolitoday - e i problemi degli impianti, come a Tufino, hanno causato una criticità, ma l'attenzione è sempre alta per rendere questo territorio sempre più autonomo nella filiera dei rifiuti". E' giusto ricordare che al momento Napoli è sprovvista di un sito di compostaggio per la frazione umida, elemento fondamentale del ciclo integrato per lo smaltimento dell'immondizia. Il progetto dell'Asia di realizzare tre siti sul territorio cittadino è datato 2016, ma le gare per la realizzazione sono sempre andate deserte.