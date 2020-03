I cumuli di rifiuti non risparmiano neppure il corteo funebre

"Stiamo vivendo un'emergenza sanitaria tra le più drammatiche degli ultimi anni e il mondo stesso tiene gli occhi puntati su di noi. Si chiudono e si disinfettano scuole e luoghi pubblici. Si mettono in quarantena interi paesi, eppure, qui a Napoli, nella nostra bellissima città si lasciano, per mesi e mesi, i marciapiedi in queste assurde condizioni di estremo degrado. Dov'è la ratio in tutto ciò?".

E' la denuncia di Alfredo di Domenico (Bukaman), che segnala il degrado che sta colpendo via Don Puglisi a Scampia, dove i cumuli di rifiuti non risparmiano neppure il passaggio di un corteo funebre.