Piazza Dante, una mini discarica fuori dalla chiesa

“Non posso fare lo spazzino tutte le mattine”: è padre Giannicola Simone, rettore della chiesa di Santa Maria di Caravaggio a piazza Dante, a lamentarsi. Come riportato da Repubblica, all'esterno del sagrato si genera in continuazione una mini discarica.

“Ho chiamato l'Asia, mi dicono che segnalano il problema, ma quanti giorni dobbiamo aspettare? - prosegue il prete - Il problema è che ci sono delle edicole non utilizzate di fronte alla chiesa. Tra il muro della basilica e quelle edicole si crea puntualmente sporcizia. Perché la gente butta i sacchetti della spazzatura, va persino a farci i bisogni".

"Io ho pulito più volte. Ho fatto anche lo spazzino, penso sia senso civico farlo – prosegue – ma non posso pulire io tutte le mattina”. Lascia il beneficio del dubbio ai dipendenti Asìa, che potrebbero non essersi resi conto del problema visto che la spazzatura è nascosta dalle edicole. Ma il problema resta.