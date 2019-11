Rifiuti non raccolti nel cuore della città, scatta la protesta

Una foto, scattata stamattina alle 9, sta facendo particolarmente discutere in queste ore.

Si tratta di un'immagine che ritrae un imponente cumulo di rifiuti in via Santa Brigida, a pochi passi dalla Galleria Umberto e non lontano da altre mete turistiche particolarmente battute come piazza del Plebiscito, via San Carlo, ed il Lungomare.

I residenti sottolineano che quanto immortalato dall'immagine "non è un fatto episodico ma riproduce uno scenario quasi fisso" nella zona.

La fotografia sta rimbalzando sui social. La situazione preoccupa particolarmente i titolari della numerose strutture ricettive presenti nell'area.