L'ex campo rom diventa discarica: le immagini dell'elicottero

L'ex campo rom di Giugliano è diventato una discarica a cielo aperto. La scoperta è stata fatta dai carabinieri, grazie anche all'ausilio del Settimo Nucleo elicotteri di Pontecagnano. L'area in via San Francesco a Patria era stata sgomberata nel maggio del 2019 e, presumibilmente, da allora è stata utilizzata per lo sversamento di ogni tipo di rifiuti. I militari hanno rinvenuto materiale dirisulta edile, carcasse di auto bruciate, tonnellate di vestiti. Evidenti i segni di roghi, segno che l'ex campo è stato utilizzato anche dare fuoco a montagne di spazzatura.