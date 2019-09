Asl Napoli 1 Centro, rifiuti sotto le finestre della sede di Poggioreale

Sotto le finestre dell'ASL Napoli 1 di Via Vecchia Poggioreale a pochi metri da Piazza Nazionale vi sono rifiuti di ogni genere. "L'area pedonale" - denuncia Enrico Cella, presidente dell'Associazione 'Vivere il Quartiere' - "versa in condizioni pietose. Oltre ai cumuli di rifiuti vi troviamo una vecchia macchina da scrivere, pneumatico di un auto, un vetro rotto(pericoloso in primis per gli anziani che fruiscono del marciapiede per andare all' ASL) erbacce incolte che occupano gran parte del marciapiede dissestate".

"Non è possibile che nei pressi di una struttura sanitaria vi siano problematiche igienico-sanitaria, tenuto conto che in quella struttura ogni giorno si recano centinaia di cittadini per curarsi. Non vedo l'utilità di un marciapiede molto spazioso e la mancanza di controlli facilita, che persone incivili depositano con comodità", conclude Cella, che chiede interventi urgenti all'amministrazione comunale.