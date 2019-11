"Sommersi dai rifiuti, tra droga e prostituzione": la rivolta dei residenti

Un'arteria fondamentale per Afragola, una strada sulla carta importante, ad un minuto dalla Tav, ma in realtà territorio di degrado con discariche a cielo aperto e di bivacco notturno, tra droga e prostituzione, stiamo parlando di via Ferrarese.

"Sono mesi che ci lamentiamo con le Istituzioni - dichiarano alcuni cittadini - ci dicono che provvederanno quanto prima, ma invece è sempre peggio. La strada già dissestata, ormai è stretta dai rifiuti, addirittura elettrodomestici e elementi d'arredo, buche che ne peggiorano ulteriormente la viabilità, insomma - proseguono i cittadini - siamo in un vero e proprio stato di allarme e chi dovrebbe risolvere il problema fa orecchie da campana". Ad oggi, la situazione è invariata, se non peggiorata dall'aumento massiccio dei rifiuti che invadono la strada, costringendo gli automobilisti a manovre brusche per evitare buche e incidenti. Questa mattina, inoltre, a causa del maltempo è anche crollato in albero in strada.