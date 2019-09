Da Napoli a Castelvolturno per gettare i rifiuti: sorpreso da un passante

Sta facendo il giro dei social il video pubblicato da un cittadino di Castelvorturno che ha sorpreso un uomo anziano e la moglie, residenti a Napoli, mentre gettavano rifiuti in una zona lontana da occhi indiscreti. Interrogato su ciò che stava facendo, l'uomo ha ammesso di abitare a Napoli.

Il video è stato rilanciato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli: “Continuiamo a ricevere decine di segnalazioni circa la presenza di roghi tossici nel territorio della cosiddetta ‘Terra dei Fuochi’. Molti di questi mostrano cumuli di rifiuti abbandonati a lato delle corsie delle strade a scorrimento veloce o nelle immediate prossimità degli stessi assi viari. Una delle strade che maggiormente è interessata dal fenomeno è l’Asse mediano che, troppo spesso, si trasforma nel teatro di roghi di rifiuti che vengono bruciati direttamente ai bordi delle corsie. Per questa ragione abbiamo inviato una nota all’Anas per chiedere quali provvedimenti intenda adottare alla luce dell’enorme mole di rifiuti che è abbandonata ai bordi della strada e in corrispondenza degli svincoli”.