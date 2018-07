Rifiuti speciali smaltiti in strada, la Polizia Ambientale risale ai proprietari

Stesso sito, stessa segnalazione da parte dei fedeli. Accanto ai contenitori per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani posti nelle immediate vicinanze della Parrocchia dell’Immacolata di Lourdes, nel Rione Lauro, gli Agenti della Polizia Locale, appartenenti alla Unità Operativa Tutela Ambientale, hanno ritrovato diversi componenti di veicoli abbandonati al suolo, con ogni probabilità, da un carrozziere privo di scrupoli.

Analoga segnalazione, aveva portato gli Agenti dell’Ambientale a rintracciare il titolare di un’autocarrozzeria operante nella zona senza alcuna autorizzazione e senza alcun contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e prodotti pericolosi. Per questo la Polizia Locale aveva posto i sigilli all’attività abusiva deferendo all’Autorità Giudiziaria il responsabile.

Anche in questo caso gli Agenti dell’Ambientale sono riusciti a reperire elementi tali da far proseguire le indagini. Sono due i proprietari di auto ai quali si è riusciti a risalire ed entrambi sono in attesa di essere ascoltati negli Uffici della Polizia Giudiziaria di via D. Fontana. Per loro, salvo provvedimenti penali ravvisabili, scatterà la salata sanzione prevista dal Codice dell’Ambiente.