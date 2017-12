Rifiuta rapporto sessuale: picchiata selvaggiamente dal compagno

L’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociale e Minori della Polizia Locale di Napoli è riuscita a sottrarre dalla violenza del compagno una giovane dominicana di 25 anni, che ha trovato il coraggio di denunciare i soprusi che subiva quotidianamente da mesi.

La donna è riuscita a fuggire dall’ennesima aggressione del compagno, un uomo di 36 anni. L’aggressione è stata scatenata dal rifiuto della donna ad avere un rapporto sessuale. L’uomo ha iniziato a picchiarla selvaggiamente, accusandola di tradirlo con altri uomini.

La vittima, alla quale l’uomo aveva anche sottratto il cellulare, è riuscita ad uscire di casa e a chiedere aiuto a una pattuglia del Polizia Locale incrociata in strada. Visto lo stato di agitazione, è stata condotta presso gli uffici dell’U.O. Tutela Emergenze Sociale e Minori dove il personale specializzato è riuscito a tranquillizzarla e si è occupato di condurla presso il Cardarelli, dove la donna è stata accolta all’interno del Percorso Rosa curato dal Centro Dafne e dedicato alle vittime di violenza familiare.

A seguito degli accertamenti sanitari, la donna ha riportato una prognosi di 15 giorni per contusioni ed ecchimosi varie e successivamente è riuscita rendere una dettagliata denuncia dei maltrattamenti fisici e psicologici a cui è stata sottoposta dal compagno sin dal mese di maggio e che finora aveva tenuto nascosti.

Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini tese a rintracciare l’uomo, individuato poi in Via Manzoni. Gli accertamenti avviati hanno rilevato una condotta violenta dell’uomo che ha precedenti per rissa e violenza privata, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale.

L'uomo, anche lui dominicano, è stato diffidato dall’avvicinarsi e dall’avere contatti di alcun tipo con la donna ed inoltre è stato deferito alla Magistratura per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, mentre la vittima è stata assistita dagli agenti nel lasciare il proprio domicilio e a trovare nuova collocazione abitativa.