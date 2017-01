Rientri dal ponte dell'Epifania, strade chiuse per neve: napoletani bloccati a Roccaraso

Un rientro da incubo per i molti partenopei partiti, per le loro vacanze invernale, per le zone di Roccaraso.

Resta ancora chiusa – a causa dell'allerta meteo – la strada Statale 17 nei tratti tra Sulmona e Roccaraso e tra Castel Di Sangro (L'Aquila) e Roccaraso.

La chiusura, in entrambi i sensi di marcia, blocca per un'alteriore notte i napoletani che erano andati a Roccaraso, Rivisondoli e nelle altre tipiche mete del ponte.

Non è da escludere che il rientro possa essere difficoltoso anche domani data l'allerta meteo anche in Campania.