Rientri sulle isole: test rapidi al porto e quarantena per chi arriva da altre regioni

Test rapidi al porto e quarantena obbligatoria per chi rientra da altre regioni. Lunedì sarà un giorno importante per le isole del Golfo, Ischia, Capri e Procida.

Dino Ambrosino, sindaco di Procida, ha fatto il punto sulla situazione dopo l'importante riunione di oggi per decidere le procedure di rientro: "Con l'assessore Lucia Mameli e i sindaci delle isole, abbiamo effettuato una videoconferenza in collegamento con la Regione Campania, alla presenza dei Presidenti De Luca, Bonavitacola e il consigliere Luca Cascone. Da lunedì sarà consentito il rientro sulle isole delle persone che vengono da altre regioni e sono dirette al proprio domicilio, residenza, o casa di proprietà (cade il requisito di far parte della "popolazione stabile"). Costoro possono viaggiare solo con traghetto, devono prenotare il biglietto, ed a Pozzuoli e Calata di Massa saranno sottoposti a test rapido. Per tutti i concittadini che rientrano dalle altre regioni, resta obbligatoria la quarantena di 14 giorni, salvo non si tratti di lavoratori pendolari o di marittimi".

"Abbiamo colto l'occasione per chiedere un aumento dei collegamenti con la terraferma, considerate le esigenze dei nostri pendolari e valutato che il nostro contesto territoriale di riferimento. La Regione Campania, è un ambito abbastanza sicuro. Ci è stato garantito un ulteriore incremento per venire incontro alle esigenze di mobilità", ha concluso il sindaco Ambrosino.