Coronavirus, rientro in Campania dal Nord. De Luca: “Potremmo sprecare i sacrifici fatti”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha espresso la propria preoccupazione per la possibile ondata di ritorni dal nord Italia dopo il 4 maggio. Il governatore ha parlato con il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese per esprimere le sue remore e per formulare una richiesta specifica al Governo: far rientrare solo le persone che dichiarino con autocertificazione che il loro viaggio dipende da motivi di lavoro o di salute. De Luca ha chiesto una stretta più serrata rispetto a quanto previsto dal Dpcm del 28 aprile perché, secondo la sua valutazione, si correrebbe il rischio di un aggravamento della situazione epidemiologica vanificando i due mesi di lockdown.

Le dichiarazioni di De Luca

"Ho avuto oggi un colloquio con il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in relazione al previsto esodo verso la Campania del 4 maggio e giorni successivi. Ho espresso fortissima preoccupazione rispetto al fatto che arrivi di massa e controllati possono determinare espansione del contagio e vanificare i sacrifici fatti per due mesi dai nostri concittadini. Ho chiesto al Ministro che il Governo nazionale ribadisca che gli arrivi da altre regioni dovranno essere motivati da ragioni di lavoro o sanitarie e comunque autocertificati.

Per quello che riguarda la Campania rimarrà fermo l'obbligo oggi vigente per chiunque venga da fuori regione, di segnalare all'Asl di competenza il proprio arrivo, così da poter procedere a controlli nel 15 giorni successivi. Invito fin d'ora i sindaci a segnalare alle Asl e alla Regione gli arrivi nell'ambito dei propri territori. E' questa una funzione essenziale per consentire di tenere la situazione epidemiologici sotto controllo. Confermo che saranno mantenuti i controlli preventivi nelle stazioni ferroviarie e ho sollecitato il Ministro a esercitare analoghi controlli ai caselli autostradali e nelle stazioni di partenza".