Rientro dal Nord del 4 maggio, fornito il materiale per i controlli

In vista del cosiddetto rientro dal Nord dovuto alle nuove disposizioni del governo che partiranno lunedì prossimo 4 maggio, la Campania si prepara alle misure che dovranno essere messe in campo per evitare una nuova eventuale ondata di contagi da Covid-19.

Nella giornata di oggi è stato infatti fornito il materiale utile a supportare le sette Asl regionali e la Protezione civile nei controlli che avverranno presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali.

Come reso noto da Palazzo Santa Lucia, alle singole Aziende Sanitarie sono stati forniti: 10mila test rapidi, mille mascherine chirurgiche (da fornire alla utenza che arriva in Campania laddove sprovvista o ne avesse necessità). In aggiunta alle forniture già previste, sono stati distribuiti anche 70 rilevatori di temperatura a distanza (termometri termoscanner), altre 5mila mascherine FFP2, 2mila tute in Tnt, 2mila tute rischio biologico, 500 visiere di protezione, 200mila guanti monouso.