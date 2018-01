Cardarelli preso d'assalto nella notte: 300 accessi al Pronto Soccorso

Boom di accessi all'ospedale “Cardarelli” di Napoli per la vera e propria epidemia di influenza di queste ore. Il nosocomio partenopeo, nella notte tra martedì e mercoledì, ha fatto registrare un totale di 300 pazienti curati per la patologia, mandando in affanno tutta la struttura. Il cosiddetto “mal di stagione” si è fatto sentire con grave urgenza tra le corsie tanto da costringere i pazienti ad attendere anche sulle panchine dell'ospedale. Il pronto soccorso è stato letteralmente preso d'assalto costringendo numerosi medici ad andare oltre il proprio turno per curare i malati in arrivo.

Il flusso è partito dalle prime ore del pomeriggio ed è durato fino all'alba del giorno dopo. La mole di pazienti ha anche bloccato il regolare svolgimento del lavoro del 118 che spesso sono rimaste in ospedale in attesa che il paziente soccorso venisse visitato, liberando così la barella dell'ambulanza e permettendo un altro viaggio. Il bilancio finale parla di un totale di 300 accessi, con 104 persone ricoverate nel reparto di Osservazione breve, a fronte di 35 posti letto, 55 ricoverati in medicina d'urgenza e il resto negli altri reparti.