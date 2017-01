Crollo in Galleria, la famiglia di Salvatore: "No all'archiviazione per de Magistris"

La famiglia di Salvatore Giordano non ci sta e si oppone alla richiesta di archiviazione della posizione del sindaco Luigi De Magistris.

Sottoscritto dunque il ricorso contro la richiesta formulata dai magistrati inquirenti che indagano sul crollo che costò la vita al 14enne. L'atto, si legge sul Mattino, sarà presentato oggi in Procura dagli avvocati Sergio e Angelo Pisani, legali della famiglia Giordano.

L'ARCHIVIAZIONE - Per i pm titolari dell'inchiesta non sono emersi elementi di rilievo penale o prove per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti degli indagati. Il primo cittadino e Piscopo erano indagati per atto dovuto.