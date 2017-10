Il cuore del San Paolo per il giovanissimo tifoso scomparso: "Ciao Luigi, figlio della nostra città"

Morto a 19 anni in un incidente in via Lido Miliscola, era un grandissimo supporter del Napoli che guardava sempre allo stadio. Suo padre ringrazia gli ultras: "Grazie ai miei fratelli partenopei per la dedica a mio figlio Luigi"