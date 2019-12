Ucciso da un albero, Bassolino: "Del suo corpo e dei suoi funerali non si sa più nulla"

"Mohamed veniva dal Marocco, risiedeva a Maddaloni, lavorava come ambulante a Napoli dove è morto per la caduta di un albero". È con queste parole che l'ex sindaco di Napoli Antonio Bassolino ricorda – a poco più di una settimana dalla morte – Mohamed Boulhaziz, 62 anni, rimasto ucciso dal crollo di un albero in via Nuova Agnano lo scorso 22 dicembre.

C'era allerta meteo, e l'uomo intorno alle 7 si è tragicamente ritrovato al posto sbagliato nel momento sbagliato.

"Sono passati diversi giorni e del suo corpo, dei suoi funerali, della sua sepoltura non si è più saputo nulla – prosegue e conclude Bassolino – Questo silenzio pubblico (politico, istituzionale, mediatico) è davvero ingiusto ed è un triste segno dei tempi: un bacio per lui ed un pensiero affettuoso per i suoi familiari".