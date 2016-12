Torre Annunziata ricorda Giuseppe Veropalumbo

Venerdì 30 dicembre alle ore 12, presso la sala giunta del comune in via Schiti 51, il sindaco di Torre Annunziata Giosuè Starita e l'amministrazione comunale oplontina ricorderanno Giuseppe Veropalumbo, vittima innocente della criminalità, ucciso da un proiettile vagante la notte di Capodanno del 2007. La manifestazione, “Identità e memoria di Torre Annunziata” è in ricordo del giovane carrozziere ma è anche un appuntamento utile a riportare alla memoria tutte le vittime innocenti del fuoco delle mafie e a proseguire nelle iniziative di contrasto alla mentalità camorristica.

Interverranno Carmela Sermino, vedova Veropalumbo e presidente dell’Osservatorio comunale per la legalità, insieme a don Antonio Carbone, salesiano, ad Antonio D’Amore, referente provinciale di Libera e a Gino Monteleone, portavoce di UnPopoloinCammino. «Le festività natalizie hanno qui a Torre un retrogusto amaro – dichiara Starita – non si può dimenticare infatti che un gesto scellerato generato da una mentalità camorristico-mafiosa ha stroncato la vita di un giovane uomo innocente, segnando per sempre una famiglia e questa città. Tenere vivo il ricordo di Giuseppe è doveroso, perché non accada più e perché Torre Annunziata isoli e combatta sempre i camorristi e il loro modus operandi. La città sta cambiando, anche grazie alla stessa vedova di Giuseppe e al suo impegno civile».