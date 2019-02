Bambino ucciso a Cardito, Massa Lubrense ricorda Giuseppe Dorice

A poco più di 20 giorni dall’incredibile tragedia, Massa Lubrense si ferma per ricordare il piccolo Giuseppe Dorice, il bambino ucciso a Cardito in seguito alle violenze perpetrare dal convivente della madre, Tony Essobti Badre. Domani un corteo partirà dal piazzale antistante il plesso scolastico don Milani e si dirigerà verso la Antica Cattedrale Santa Maria delle Grazie in piazza Vescovado dove alle ore 11 si terrà la celebrazione eucaristica in memoria del piccolo Giuseppe.

Il ricordo

Si tratta di un modo per ricordare il bambino, un’iniziativa organizzata dal Comune di Massa Lubrense, dall’Istituto Comprensivo Luigi Bozzaotra e dalla Parrocchia Antica Cattedrale di Massa Lubrense. Massa Lubrense, infatti, è il paese della penisola sorrentina di cui è originaria Valentina Casa, la madre di Giuseppe, e nel quale il piccolo ha abitato fino a pochi mesi prima di morire, prima di trasferirsi insieme alla mamma ed alla sorella a Cardito con Tony Essobti Badre.