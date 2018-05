Il ricordo di Chicca: una delle vittime del crollo di Torre Annunziata

Avrebbe compiuto 15 anni ieri, 6 maggio, e la città ed i suoi cari non l'hanno dimenticata. Uno striscione è stato dedicato ed affisso all'ingresso del palazzo di Rampa Nunziante a Torre Annunziata, dove perse la vita insieme ad altre sette persone lo scorso 7 luglio. C'è la foto di Francesca Guida, Chicca per chi la conosceva, la giovanissima vittima del crollo insieme a tutta la sua famiglia.

Accanto al suo volto sorridente, una scritta: «Ovunque tu sia vogliamo ricordarti così... felice e sorridente. Buon compleanno Francesca». Con queste parole è stata ricordata la piccola uccisa dal crollo su cui sono state concluse le indagini e si è arrivati ad un passo dalla richiesta di rinvio a giudizio delle persone indagate. Oggi, come il 7 di ogni mese, verrà recitata una messa in suffragio delle vittime nella vicina chiesa della S.S. Trinità di via Gino Alfani.