Minorenni riconoscono e denunciano i bulli che hanno buttato un anziano in un bidone a Fuorigrotta

Li hanno riconosciuti guardando, come centinaia di migliaia di persone, le loro immagini sui social. Non hanno deciso, però, di chinare la testa e sono andati a denunciarli. Protagonisti tre ragazzi minorenni che hanno riconosciuti gli autori del gesto assurdo di Fuorigrotta, dove un gruppo di ragazzi presero di peso un anziano e lo buttarono all'interno di un bidone della spazzatura. I tre ragazzi hanno fornito i nomi di coloro che hanno riconosciuto. Loro coetanei, tutti minorenni tranne uno secondo la prima ricostruzione, provenienti dai quartieri di Scampia, Secondigliano e Mugnano.

Le informazioni sono state passate al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che per primo denunciò l'accaduto sui suoi canali social. Così è stato contattato in privato ed ha potuto raccogliere le informazioni, girate poi agli investigatori. Toccherà adesso ai carabinieri stabilire se le rivelazioni dei ragazzi corrispondano alle reali identità degli autori del gesto. La scelta dei giovanissimi però è un esempio per tutti i loro coetanei ed i cittadini di Napoli.