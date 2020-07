Rico sta bene: operato il bimbo di Mugnano per cui era stata gara di solidarietà

Per Rico “tutto è andato come doveva andare”. È così che la mamma del piccolo di Mugnano, Alina, ha spiegato il decorso post-operatorio del bambino, oggi sottoposto ad un intervento chirurgico in un centro specializzato olandese.

La storia di Rico era diventata virale quando la madre aveva lanciato mesi fa un appello sulla sua pagina Facebook per promuovere una raccolta fondi su Gofoundme (si è arrivati a 45mila euro).

Affetto da una malattia genetica rara, era necessaria una cifra importante per consentirgli l'operazione. Cifra che l'appello, diventato virale, ha permesso di raggiungere.

"Oggi è stata una giornata difficile, ma siamo riusciti a superare tutto. Mio figlio oggi si è operato, tutto andato come doveva andare. Ora sono molto emozionata, però volevo condividere con voi questa bella notizia, perché grazie a tutti voi oggi siamo qui e mio figlio sta bene. Un grazie anche ai dottori che tutti giorni salvano i nostri figli".