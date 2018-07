Mezzo milione nel portabagagli: denunciati due napoletani

Viaggiavano a bordo di una Bmw con targa croata. Per questo hanno insospettito gli agenti che li hanno fermati ed avevano ragione a farlo. Denunciati padre e figlio originari di Torre Annunziata che portavano in auto un totale di 550mila euro. I soldi erano nascosti nel portabagagli dell'auto. I due sono stati fermati per un controllo nell'area di servizio di Badia al Pino, tra Monte San Savino ed Arezzo.

Gli agenti della polizia stradale hanno notato la macchina e, quando hanno controllato i documenti, hanno scoperto che il 51enne alla guida del veicolo era già stato fermato e denunciato per riciclaggio nel 2001, in quanto portava con sé 80 milioni. Così hanno deciso di farsi seguire ed hanno perquisito l'auto scoprendo che nel portabagagli era stato creato un vano che accoglieva oltre mezzo milione di euro con le banconote avvolte in buste di cellophane.

I due hanno provato ad accampare scuse: hanno giustificato la somma ingente dicendo che si trattava di un regalo e che i soldi servivano per l'acquisto di una casa in Germania. Entrambi sono risultati senza reddito e sono stati denunciati per riciclaggio. Le indagini proseguiranno per capire a chi appartengano i soldi.