Contromano in tangenziale: «Sconto di pena per il dj Mormile»

Sedici anni e sei mesi di carcere. È stata questa la richiesta della procura generale ai danni del dj Aniello Mormile, che guidò in tangenziale contromano e si schiantò contro un'auto provocando la morte della sua fidanzata Livia Barbato e dell'imprenditore di Torre del Greco, Aniello Miranda. Si tratterebbe di uno sconto di pena per il 32enne che a bordo della sua Renault Clio tolse la vita alle due persone il 25 luglio 2015.

In primo grado, nel processo svolto con rito abbreviato, è stato condannato a 20 anni di carcere ottenendo già uno sconto di un terzo della pena finale. Il sostituto procuratore generale ha confermato l'accusa di duplice omicidio volontario ma ha invocato una pena inferiore rispetto a quella inflitta in primo grado. La difesa del dj ha sempre sostenuto che abbia agito in quel modo perché ubriaco.