Droga: chiesti vent'anni di carcere per “Genny 'a carogna”

Droga dalla Olanda ai clan a Forcella. È stata chiesta una condanna a vent'anni per Gennaro De Tommaso, alias “Genny 'a carogna”. L'ex ultrà del Napoli, divenuto famoso per la “trattativa” tra tifosi e calciatori nel corso della finale di Coppa Italia, Napoli-Fiorentina, dopo il ferimento di Ciro Esposito, è a processo per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Ieri è arrivata la richiesta di condanna nel processo di primo grado. Secondo il pm della Dda, Francesco De Falco, De Tommaso era uno degli elementi di spicco del traffico di droga che animava il quartiere. Il sostituto procuratore ritiene che il processo abbia confermato il ruolo di organizzatore dei traffici dell'ex capo dei “Mastiffs”. De Tommaso venne arrestato insieme ad altre 15 persone nel luglio 2017.