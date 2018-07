Chiede asilo in Italia: arrestata latitante

Era arrivata in Italia per chiedere asilo politico ma è andata in tutt'altro modo. Questa mattina gli agenti dell'ufficio Immigrazione hanno arrestato una 49enne di origini ghanesi. La donna è stata raggiunta da un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Benevento, dopo una condanna per spaccio di stupefacenti. Il tribunale beneventano le aveva inflitto la pena di un anno, 11 mesi e 24 giorni, il 1 dicembre 2015.

L'ordine di carcerazione era stato sospeso dopo due giorni. Dopo quattro mesi la sospensione è stata revocata ma nel frattempo la donna era diventata irreperibile. Fino a stamattina quando si è presentata all'ufficio immigrazione per presentare la domanda di asilo politico ma è stata arrestata dagli agenti e trasferita nel carcere di Pozzuoli.