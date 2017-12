I canali Rai cambiano frequenza a Napoli e in Campania

Su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico la Rai dovrà cambiare la frequenza di trasmissione relativa ad alcuni impianti di diffusione del Digitale Terrestre in Campania. L’operazione riguarderà esclusivamente i canali televisivi Rai1, Rai 2, Rai 3 e RaiNews24 oltre a quelli radiofonici Radio 1, Radio 2 e Radio 3 e si svolgerà nel periodo dal 4 al 12 dicembre 2017, coinvolgendo circa 700mila utenti. Il segnale del digitale terrestre arriva a casa del telespettatore tramite la comune antenna televisiva ma per continuare a ricevere i canali in questione potrebbe essere necessario effettuare una risintonizzazione di televisori e decoder se non si dispone già di un televisore che lo preveda automaticamente (tutti i modelli più recenti).