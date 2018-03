Si cerca in tutta la provincia l'assassino di Immacolata: si sentiva "incompreso"

Enorme dispiegamento di forze per le ricerche dell'assassino di Immacolata Villani, la trentunenne di Boscoreale uccisa questa mattina a Terzigno mentre accompagnava la figlia di nove anni a scuola. L'uomo è ricercato anche con l'ausilio degli elicotteri, in tutta la provincia napoletana. A quanto pare l'uomo ha lasciato alcune lettere a casa dell'uomo (che da tempo viveva separato dalla moglie): in una l'uomo si dice 'incompreso' e minaccia di farsi giustizia.

Lo zio di Immacolata a NapoliToday: "Aveva denunciato il marito per stalking".