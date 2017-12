Duchesca, il garzone di Scarciello riapre il negozio che era del salumiere-coraggio

Ciro Scarciello, il salumiere-coraggio della Duchesca, aveva chiuso il suo negozio lo scorso luglio, dopo il clamore suscitato dalle sue denunce alla camorra seguite alla sparatoria di un anno fa in cui era rimasta ferita una bambina di 10 anni.

Adesso la salumeria riapre i battenti. Verrà condotta dall'ex garzone di Scarciello, promosso titolare dopo otto anni di lavoro.

Un'attività simbolo per molti, per sostenere la quale è già in corso una nuova mobilitazione. “Abbiamo già sentito Antonio Cafasso, responsabile della mensa del Colosimo – spiega il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli – ottenendo la disponibilità a riavviare il discorso intrapreso e poi interrotto con Scarciello. Vogliamo aiutare Alessio De Martino che ha deciso di riaprire quella salumeria in cui ha lavorato per otto anni come garzone”. L'idea è quella di proporre una convenzione con la mensa del Colosimo per incentivare l’attività.

“Alessio – prosegue Borrelli – ci ha confermato che Scarciello non aveva più voglia di tenere aperta quella salumeria. Ora, al di là di tutte le possibili polemiche, è importante che quella salumeria sia stata riaperta ed è bello che a riaprirla sia stato proprio chi in quell’attività ha lavorato negli ultimi otto anni, non ricevendo, tra l’altro, tutto quanto gli era dovuto”.