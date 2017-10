Riaperto dopo un anno il parco dei Quartieri Spagnoli

Molte famiglie, spinte anche dal bel tempo, hanno affollato questa mattina il Parco dei Quartieri Spagnoli, riaperto dopo un anno di chiusura per lavori di manutenzione. Il Complesso della SS. Trinità delle Monache - ed ex Ospedale Militare - in via Girardi, a pochi metri dalla funicolare di Montesanto - stazione Corso Vittorio Emanuele, offre una vista bellissima sulla città, purtroppo ancora parzialmente interdetta da alcuni lavori in fase di ultimazione. Ma il parco è aperto ed è una piccola oasi urbana per i tanti residenti del corso Vittorio Emanuele e dei Quartieri Spagnoli.

Alla ri-apertura hanno partecipato anche il sindacoe l'assessore comunale al diritto alla città. Molte famiglie, dicevamo, perché per la riapertura la seconda municipalità ha organizzato diverse iniziative e attività studiate soprattutto per i più piccoli. Un laboratorio d'arte visiva e disegni (con un corso di origami), uno spettacolo di giocoleria e una dimostrazione di lotta libera curata dall'istruttore Francesco Medici dell'associazione Agoghé. Il parco è aperto dalle; dalle 8:30 alle 18:00 durante primavera ed estate. Domenica e festivi chiusura alle 14:00,