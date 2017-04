Riapre la funicolare di Montevergine. Dopo la revisione generale ed i lavori previsti alle centraline idrauliche ed ai freni, riprenderà le corse a partire da domani. Gli orari, al momento provvisori, sono: dalle ore 9 alle ore 15.30. Il lunedì di pasquetta le corse saranno attive dalle ore 9 alle ore 18. L’annuncio è arrivato con una nota di Palazzo Santa Lucia. «L'impianto torna in esercizio dopo il ripristino strutturale deciso e realizzato un anno fa dalla Regione Campania su iniziativa del presidente Vincenzo De Luca e il successo confermato dai numeri della stagione scorsa».

La funicolare parte dal corso di Mercogliano per poi salire fino al Santuario di Montevergine che spesso non è facilmente accessibile. Con la riapertura dell’impianto molto probabilmente ne beneficerà anche il Santuario in termini di afflusso di fedeli, vista la data strategica della settimana santa. Già la scorsa stagione fu salutata la riapertura dopo un investimento complessivo di un milione e 300mila euro. L'apertura al pubblico è prevista anche quest'anno fino al mese di ottobre.