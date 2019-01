Sorbillo riapre dopo la bomba e offre pizze

Dopo soli cinque giorni dall'esplosione della bomba che ha provocato danni alla sua pizzeria, Gino Sorbillo riapre e sfida chi voleva impaurirlo. Il pizzaiolo più noto della città riparte oggi e il suo forno ricomincerà a cuocere una delle migliori pizze del mondo. Sono stati giorni difficili per l'imprenditore che però ha deciso di ripartire con ancora più forza e con un'iniziativa: offrirà pizze ai passanti a via Tribunali.

Un modo per ringraziare i tanti napoletani e non che gli sono stati vicino in queste ore di paura. Sono tantissimi anche i volti noti che hanno fatto sentire la loro vicinanza a Sorbillo a cominciare dai politici Luigi Di Maio, Maurizio Martina, Roberto Fico, l'ex magistrato e assessore Franco Roberti, passando per personaggi del mondo dello spettacolo con Alessandro Gasmann, Nadia Toffa e Luciana Littizzetto fino ai giornalisti del New York Times che oggi arriveranno a Napoli per un reportage.

