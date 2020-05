Riaprono i mercati rionali: al Vasto ordine e rispetto delle regole

Dici mercato e pensi a folla, caos, vicinanza. Invece, i mercati rionali provano a riorganizzarsi all'insegna dell'ordine del rispetto dei decreti anti-covid. Il primo giorno promuove il mercato del Vasto, a pochi passi dalla stazione centrale. I clienti, ancora pochi in verità, si sono presentati muniti di mascherina e hanno rispettato le distanze. Alcuni banchi si sono organizzati con delle catene per garantire la distanza tra venditore e compratore.

Per gli avventori sprovvisti di guanti, i commercianti si sono attrezzati con i monouso. Tutti si sono dotati di dispenser per il disinfettante per mani: "Seguiamo tutte le disposizioni, il mercato non deve essere visto come un luogo di contagio spiega un ambulante - Purtroppo, i clienti sono ancora pochi. Le persone hanno paura, sono ancora condizionati dalla pandemia. Speriamo di ricominciare piano piano. Noi abbiamo bisogno di lavorare, anche perché finora dalle istituzioni abbiamo avuto solo promesse e carità. E con queste non possiamo mantenere le nostre famiglie".