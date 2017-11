Edenlandia riaprirà a Carnevale. Anteprima con il Villaggio di Natale

Edenlandia riaprirà i battenti a Carnevale, forse prima. Lo assicura Giuseppe Oliviero, consigliere delegato della Mostra d'Oltremare, proprietaria dei suoli su cui sorge il parco giochi. "Siamo in attesa dei permessi, ma sembra tutto pronto. Edenlandia voleva aprire anche prima, ma saremo pronti per il prossimo Carnevale. Alcune attrazioni saranno utilizzate per il Villaggio di Natale che sarà allestito a dicembre nell'area della Mostra".