Edenlandia, smentito il rinvio: "Apertura resta fissata per aprile"

Il manager del parco giochi di Fuorigrotta, Gianluca Vorzillo, ha diramato una lunga nota stampa per sottolineare che Edenlandia riaprirà come annunciato entro metà aprile.

"Mi sconforta pensare che chiunque una mattina si possa alzare e senza ricoprire nessun ruolo possa parlare accreditandosi un’uscita su di un quotidiano", ha sottolineato Vorzillo in merito a quanto dichiarato ad un quotidiano da un ex vertice della struttura.

"er quanto riguarda la vicenda 'lodo arbitrale' – ha spiegato ancora il manager – mi sembra di essere stato già chiaro, affermando che la mia figura di amministratore unico della New Edenlandia spa non ha nessun collegamento con la Tanit. Edenlandia va avanti! Riconfermiamo l’apertura per metà aprile".

"In mattinata ho parlato con i sindacati, il nostro lavoro prosegue come prima", prosegue. E poi la conclusione, su quanto sta avvenendo nella struttura di viale Kennedy in questi giorni: "Dopo i casting per la campagna pubblicitaria con i bambini da martedì e fino a giovedì ci saranno le audizioni per lo staff artistico".