Gentiloni e Franceschini a Pompei: riapre la Casa dei Vettii

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini hanno fatto il loro arrivo agli Scavi di Pompei.

In queste ore, infati, due eventi importanti: la riapertura di parte della casa dei Vettii e la messa in sicurezza dell'intera Regio VI. Tra le più ricche, la Domus era posta sotto la protezione di Priapo che rappresentava a prosperità economica dei proprietari. Gli interventi hanno riguardato il rinforzo e il consolidamento dei pilastri dell'atrio, restauro di murature, revisione di coperture, ripristino delle protezioni pavimentali, trattamento elementi in ferro. Si tratta comunque di opere realizzate nell'ambito del Grande Progetto Pompei, di cui verrà presentato lo stato di avanzamento generale.

Un'occasione, inoltre, per illustrare i numeri fatti registrare quest'anno dal sito archeologico, particolarmente positivi, oltre che per presentare il piano per un sistema di videosorveglianza che vigili sugli Scavi