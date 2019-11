Crollo in via Toscanella, strada riaperta: respira la Zona Ospedaliera

Va migliorando la situazione in fatto di viabilità nella Zona Ospedaliera, intasata stamattina per la chiusura di via Nuova Toscanella a causa della frana di un terrapieno per il maltempo. Tutti gli automobilisti diretti in direzione Chiaiano-via Scaglione erano stati infatti costretti a deviare verso la Zona Ospedaliera, congestionando gravemente il traffico.

Anche gli autobus che abitualmente transitano lungo via Toscanella hanno ripreso il loro normale percorso.

Poco prima delle 14 via Nuova Toscanella è stata riaperta. Protezione civile, polizia municipale e numerosi cittadini hanno messo a loro disposizione i mezzi per liberare dai detriti la sede stradale.

"Da tempo dico che bisogna trovare un'alternativa per decongestionare l'anello ospedaliero", era stato il commento stamane del consigliere dell'VIII Municipalità (Chiaiano) Amleto De Vito.

