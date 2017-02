Trasporto pubblico, revocato lo sciopero del 10 febbraio

Revocato lo sciopero del trasporto pubblico locale dell'Anm previsto per il 10 febbraio a Napoli. Lo comunica, in una nota, il commissario regionale della Faisa Cisal, Franco Falco.

"L'Amministrazione comunale ha pienamente recepito le richieste del sindacato, in particolare, la messa in sicurezza dell'Azienda, la garanzia che non ci saranno licenziamenti e l'eventuale mobilità verso altre partecipare dei lavoratori dell'Anm", ha commentato Falco.