Barriere, cemento e jersey infagottano il Maschio Angioino: "E' troppo"

Una nuova barriera protettiva è stata posta tra Maschio Angioino e cantiere della metropolitana di piazza Municipio: si tratta di un connubio di jersey in cemento e reti protettive, una combinazione che agli occhi del consigliere comunale Nino Simeone - e non solo - appare decisamente eccessiva e grossolana. Simeone, presidente della Commissione Infrastrutture e mobilità, ha così deciso di scrivere una lettere all'essessore ai Lavori Pubblici Alessandra Clemente, all'assessore con delega alla metropolitana Carmine Piscopo e al Soprintendente Luigi la Rocca, fissando anche una seduta di commissione sul tema.

"Facendo seguito a una precedento nota con la quale si manifestavano grosse perplessità relativamente alla installazione dei new jersey di delimitazione del cantiere per i lavori della metropolitana in prossimità del Maschio Angioino, si chiede di verificare se sia possibile utilizzare altre tipologie di barriere che siano meno impattanti dal punto di vista visivo, anche alla luce dell'alta attrattiva turistica dell'intera zona", scrive Simeone.