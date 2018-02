Ressa di giornalisti all'arrivo di Grillo e Di Maio

Decine di cronisti sono stati bloccati prima del comizio dei Cinque stelle. Dopo una serie di proteste sono stati fatti passare

I giornalisti erano rimasti sul retro del palco senza riuscire a seguire Beppe Grillo e Luigi Di Maio dopo il loro arrivo. I leader pentastellati non si sono fermati a rispondere alle domande dei cronisti ed hanno raggiunto subito il palco. In un primo momento i giornalisti sono stati fermati ed hanno cominciato a protestare per poter seguire davanti al palco il comizio. Dopo qualche minuto di nervosismo sono stati fatti passare.