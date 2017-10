Terzo sistema: chiesti 80 anni di carcere

Un totale di 80 anni di carcere. È questa la richiesta avanzata dall'Antimafia ai danni dei sette componenti del nuovo gruppo criminale sgominato lo scorso anno a Torre Annunziata. Si tratta del cosiddetto “Terzo Sistema”, un gruppo di giovani che hanno provato a creare un'alternativa criminale ai clan storicamente egemoni in città, i Gionta e i Gallo-Cavalieri. Il sostituto procuratore Claudio Siragusa ha chiesto condanne pesanti per gli imputati a giudizio dinanzi al Gup Maria Luisa Miranda del tribunale di Napoli con rito abbreviato.

Sedici anni sono stati invocati ai danni di Ciro Perna, ritenuto dagli investigatori il capo della nuova organizzazione. Undici anni e quattro mesi sono stati chiesti per Gennaro Pinto, Bruno Milite e Luigi Gallo. Dieci anni ed otto mesi di carcere, invece, è stata la richiesta per Antonio Longobardi e Salvatore Orofino, il più “anziano” del gruppo. A novembre toccherà al folto collegio difensivo per poi lasciare la parola al giudice per la sentenza di primo grado.