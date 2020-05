Coronavirus, il Prefetto di Napoli requisisce oltre centomila mascherine

Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha disposto ai sensi delle norme vigenti la requisizione per esigenze sanitarie di 102.325 mascherine chirurgiche, oggetto di provvedimento di dissequestro nell'ambito del procedimento penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti del titolare della società Changshejng Shenzhou Duca s.r.l., con sede in Torino. La merce requisita sarà consegnata alla Protezione Civile della Regione Campania e verrà utilizzata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso.

