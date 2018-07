Reperti degli Scavi trovati in strada a Pompei

Due pezzi di colonne di marmo di valore inestimabile erano state portate via dall'area degli Scavi di Pompei e lasciati lungo la strada. Lo hanno scoperto gli agenti del commissariato di Pompei che sono intervenuti questa mattina a via Plinio. Ad allertarli sono stati alcuni turisti che hanno notato i reperti sul marciapiedi della strada adiacente all'ingresso degli scavi.

Si tratta di due pezzi di colonne in marco di colore bianco di circa 25 centimetri di altezza e 15 centimetri di diametro. I reperti sono stati restituiti all'archeologo degli scavi. Sono in corso invece le indagini per capire la dinamica dei fatti. Non è chiaro se qualcuno abbiamo provato a portarli via ripensandoci all'ultimo minuto o se si tratta dell'ennesima “bravata” di cui è vittima il parco.